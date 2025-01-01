Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Feuerteufel

SAT.1Staffel 7Folge 1211
Feuerteufel

FeuerteufelJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1211: Feuerteufel

45 Min.Ab 12

Die Angeklagte Elisabeth soll ihren Mann Bertram erst niedergeschlagen und anschließend das Haus in Brand gesteckt haben, um ihre Spuren zu verwischen. Der Auslöser für die Tat soll gewesen sein, dass sie herausfand, dass er schon seit längerer Zeit als Callboy arbeitet und zudem noch eine Geliebte hat...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen