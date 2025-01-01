Richter Alexander Hold
Folge 1221: Die Tochter der Ex
45 Min.Ab 12
Der 33-jährige Ralph hatte geplant, mit der damals 14-jährigen Vollwaisen Estella ein Musical zu besuchen und anschließend mit ihr in einem Hotel zu übernachten. Als ihr Pflegevater Peter davon erfuhr, ist er völlig ausgerastet und hat ihr den Ausflug verboten - daraufhin soll Ralph ihn niedergeschlagen haben. Hatte der Angeklagte wieder einen seiner Wutausbrüche?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1