Richter Alexander Hold

Die Flirtschule

SAT.1Staffel 7Folge 1225
Die Flirtschule

Richter Alexander Hold

Folge 1225: Die Flirtschule

46 Min.Ab 12

Brigitte und Monika werden beschuldigt, einen Sprengstoffanschlag auf die Besitzerin einer Flirtschule verübt zu haben - die Frau überlebte schwer verletzt. Wollten sich die beiden ehemaligen Kursteilnehmerinnen rächen, weil sie sich von der Flirtlehrerin gedemütigt und abgezockt fühlten oder ist ein dubioser Kreditgeber der Attentäter?

