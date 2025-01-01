Richter Alexander Hold
Folge 1227: Fackeln im Sturm
45 Min.Ab 12
Jürgen wird vorgeworfen, im Skilager bei einer nächtlichen Fackelfahrt seinen Mitschüler Oliver vorsätzlich einen Abhang neben der Piste hinuntergestoßen zu haben - der Junge stürzte und verletzte sich dabei schwer. Wollte sich Jürgen für die ständigen Demütigungen und Hänseleien rächen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1