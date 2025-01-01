Richter Alexander Hold
Folge 1228: Der Bürgermeister
45 Min.Ab 12
Der amtierende Bürgermeister Alfred Hinrichs wird beschuldigt, Tim in einem heftigen Streit getötet zu haben. Der junge Mann hatte erfahren, dass Alfred seine Ehefrau betrügt und wollte den Bürgermeister mit seinem Wissen erpressen. Wollte der machtbesessene Angeklagte mit allen Mitteln verhindern, dass seine Wiederwahl in Gefahr gerät?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1