Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Nachts allein in der Wohnung

SAT.1Staffel 7Folge 1231
Nachts allein in der Wohnung

Nachts allein in der WohnungJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1231: Nachts allein in der Wohnung

45 Min.Ab 12

Die Anklage geht davon aus, dass sich Sascha Graf in seinem Stolz verletzt gefühlt hat, als ihm Katja Hilbert auf einer Party eine Abfuhr erteilt hat. In seiner Wut soll er ihr nach der Party unbeobachtet nach Hause gefolgt sein, sich in ihre Wohnung geschlichen haben und sie anschließend gefesselt und mit einem Korkenzieher übel zugerichtet haben.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen