Richter Alexander Hold
Folge 1233: Eine Frau sieht rot
45 Min.Ab 12
Hat Miriam Bacher ihrem ehemaligen Nachbarn Stromstöße versetzt, weil sie ihn verdächtigt, sie mit K.O.-Tropfen betäubt und vergewaltigt zu haben? Oder nimmt sie nur die Tat auf sich, um ihren bereits vorbestraften Freund zu decken?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1