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Richter Alexander Hold

Der Eid des Hippokrates

SAT.1Staffel 7Folge 1237vom 02.06.2022
Der Eid des Hippokrates

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Folge 1237: Der Eid des Hippokrates

45 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12

Der vermögende Arzt Thomas König ist angeklagt, seinen früheren Studienkollegen Kai Wendler getötet zu haben, als er ihn nackt in seinem Ehebett erwischte. Kai hatte bis dahin vier Monate bei der Arztfamilie gelebt. Ist Thomas ausgerastet, weil er dachte, dass er ein Verhältnis mit seiner Ehefrau hat? Was hat Udo Häusler, der Freund von Kai, der kurz vor dem Mord aus dem Knast entlassen wurde, mit der Sache zu tun?

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