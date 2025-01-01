Richter Alexander Hold
Folge 1240: Kaffee Special
45 Min.Ab 12
Bernadette Angerer ist angeklagt, ihren gehbehinderten Mann Milan vergiftet zu haben. Wollte sie sich an ihm rächen, weil sie herausgefunden hat, dass er sie und zahlreiche andere Frauen früher immer wieder betäubt, ausgezogen und nackt fotografiert hat?
