Rückkehr eines Mörders

SAT.1Staffel 7Folge 1241
Folge 1241: Rückkehr eines Mörders

45 Min.Ab 12

Ralf Wotach soll versucht haben, David, den Sohn seiner neuen Freundin, zu vergiften. David hatte ihn zuvor beschuldigt, seinen Vater vor einigen Jahren erschossen zu haben. Wollte der Angeklagte David töten, um zu verhindern, dass er weitere Nachforschungen über den Tod seines Vaters anstellt?

SAT.1
