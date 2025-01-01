Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Auf Biegen und Brechen

SAT.1Staffel 7Folge 1243
Auf Biegen und Brechen

Auf Biegen und BrechenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1243: Auf Biegen und Brechen

45 Min.Ab 12

Dennis' Versetzung ist gefährdet - jetzt ist er angeklagt, in das Haus seiner Mathelehrerin Monika Seiler eingebrochen zu sein, um einen vergessenen Spickzettel aus seiner Klausur zu entfernen - seine Arbeit war zu diesem Zeitpunkt längst mit einer Sechs bewertet worden und Dennis soll in seiner Wut darüber in dem Haus mehrere Gegenstände zerschlagen haben. Als die Lehrerin unvermutet nach Hause kam, hat er sie angeblich im Keller eingesperrt und ihre Münzsammlung gestohlen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen