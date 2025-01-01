Richter Alexander Hold
Folge 1243: Auf Biegen und Brechen
45 Min.Ab 12
Dennis' Versetzung ist gefährdet - jetzt ist er angeklagt, in das Haus seiner Mathelehrerin Monika Seiler eingebrochen zu sein, um einen vergessenen Spickzettel aus seiner Klausur zu entfernen - seine Arbeit war zu diesem Zeitpunkt längst mit einer Sechs bewertet worden und Dennis soll in seiner Wut darüber in dem Haus mehrere Gegenstände zerschlagen haben. Als die Lehrerin unvermutet nach Hause kam, hat er sie angeblich im Keller eingesperrt und ihre Münzsammlung gestohlen.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1