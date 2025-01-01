Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 7Folge 1245
45 Min.Ab 12

Frank Kuttlieb soll den Anwalt Erik Tannberg getötet haben. Hat er seinen ehemaligen Freund aus Rache erschossen, weil er für eine Tat, die Erik vor Jahren begangen hatte, vier Jahre unschuldig im Gefängnis saß? Oder wurde der Anwalt von einem spiel- und alkoholsüchtigen Landwirt ermordet, den er erst beim Pokern in den Ruin trieb, um dann auch noch seine Frau bei der Scheidung zu vertreten?

SAT.1
