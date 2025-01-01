Richter Alexander Hold
Folge 1246: Omas Geheimnis
45 Min.Ab 12
Andreas ist angeklagt, seine Oma Erika mit einem Kissen erstickt zu haben. Sie hatte ihren Enkel finanziell unterstützt und herausgefunden, dass er mit dem Geld die Drogensucht seiner Freundin Denise finanziert hat. Als die alte Dame ihm daraufhin gedroht hat, den Geldhahn zuzudrehen, soll Andreas sie ermordet haben.
Richter Alexander Hold
