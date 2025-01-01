Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1250
45 Min.Ab 12

Um Kredite abzuzahlen, musste Bernd Selzer die Eheringe von sich und seiner Frau beim Pfandleiher versetzen, um sie später wieder auszulösen. Aber er konnte die Frist nicht einhalten - der Pfandleiher gab die Ringe zur Versteigerung frei. Als der Geschäftsmann kurz vor der bevorstehenden Auktion überfallen wird, gerät Bernd Selzer unter Verdacht.

SAT.1
