Richter Alexander Hold
Folge 1251: Opas Affäre
44 Min.Ab 12
Der Student Johannes ist angeblich bei der Altenpflegerin seiner Großmutter eingebrochen, um eine Spieluhr zu stehlen, die ihr vererbt worden war. Dabei soll er von der Freundin des Opfers überrascht worden sein und sie erdrosselt haben ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1