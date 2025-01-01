Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Eine pfundige Wette

SAT.1Staffel 7Folge 1256
Eine pfundige Wette

Eine pfundige WetteJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1256: Eine pfundige Wette

45 Min.Ab 12

Der übergewichtige Boris Klausenthal bricht im Fitnesscenter zusammen und erleidet einen Herzinfarkt. Seine Trainerin wird angeklagt, dem Diabeteskranken als Appetitzügler Amphetamine ins Getränk gemischt zu haben, um eine Wette zu gewinnen. Oder fand das Opfer an seiner hübschen Trainerin Gefallen und nahm die Drogen selbst, damit seine Pfunde schneller purzeln?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen