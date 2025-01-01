Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Tod Kommt Zweimal

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 1257
Der Tod Kommt Zweimal

Der Tod Kommt ZweimalJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1257: Der Tod Kommt Zweimal

45 Min.Ab 12

Tanja hatte bereits seit Jahren ein Verhältnis mit Frank, dem Ehemann ihrer Schwester Christine. Um seine Lebensversicherung zu kassieren, täuschten die beiden seinen Mord vor und schoben Christine die Tat in die Schuhe, die dafür ins Gefängnis musste. Nun steht Tanja vor Gericht, weil Frank tatsächlich getötet wurde.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1 GOLD
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen