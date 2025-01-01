Richter Alexander Hold
Folge 1259: Liebe mit Handicap
45 Min.Ab 12
Der Schüler Jan wird beschuldigt, in die Wohnung seines zukünftigen Stiefvaters Oliver eingebrochen zu sein. Dort soll er Amphetamine versteckt haben, um vorzutäuschen, dass Oliver sie aus der Apotheke von Jans Mutter stiehlt. Als Oliver überraschend nach Hause kommt, soll ihm der Angeklagte die Tür mit voller Wucht entgegengeschlagen haben und geflüchtet sein - Oliver wurde dabei die Nase gebrochen.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
