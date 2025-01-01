Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1260
45 Min.Ab 12

Ein Discjockey soll den Ex-Freund seiner Freundin Lilly mit einer Eisenstange verprügelt und ihn damit schwer verletzt haben. Machte der Angeklagte seine Drohungen wahr und rächte sich an seinem vermeintlichen Nebenbuhler, weil der seine Finger nicht von Lilly lassen konnte?

