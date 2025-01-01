Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Feind in meinem Haus

SAT.1Staffel 7Folge 1265
Folge 1265: Der Feind in meinem Haus

45 Min.Ab 12

Tobias Berger ist angeklagt, weil er seine Frau Julia in den Wahnsinn getrieben haben soll, indem er ihr Videos geschickt hat, auf denen sie offensichtlich verfolgt wird. Der Angeklagte wollte damit erreichen, dass seine Frau ihn zum Geschäftführer ihrer Firma ernennt. Simone Kern, die Putzfrau der Familie Berger, soll dem Angeklagten auf die Schliche gekommen sein und versucht haben, ihn zu erpressen.

