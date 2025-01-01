Richter Alexander Hold
Folge 1266: Der schwarze Witwer
45 Min.Ab 12
Der junge Marokkaner Said soll seine Freundin Kim aus Geldgier erschlagen und ihr 30.000 Euro gestohlen haben. Obwohl er mit dem Geld geschnappt wurde, leugnet er die Tat hartnäckig und behauptet, die Beute einem unbekannten Räuber abgeknöpft zu haben, während seine Freundin getötet wurde.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1