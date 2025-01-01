Richter Alexander Hold
Folge 1268: Der Love-Express
45 Min.Ab 12
Der Kassierer Bernhard gibt sich Frauen gegenüber gern als Arzt aus, um ihnen zu imponieren. Seine Ex-Freundin Silke, die dahinter gekommen war, trifft ihn auf einer Speed-Dating-Party in einem Flirt-Zug wieder und lässt ihn auffliegen. Daraufhin soll er ihr Tabletten in ihren Cocktail gemischt haben, auf die sie allergisch ist.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1