SAT.1Staffel 7Folge 1268
Folge 1268: Der Love-Express

45 Min.Ab 12

Der Kassierer Bernhard gibt sich Frauen gegenüber gern als Arzt aus, um ihnen zu imponieren. Seine Ex-Freundin Silke, die dahinter gekommen war, trifft ihn auf einer Speed-Dating-Party in einem Flirt-Zug wieder und lässt ihn auffliegen. Daraufhin soll er ihr Tabletten in ihren Cocktail gemischt haben, auf die sie allergisch ist.

