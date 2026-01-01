Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1272
45 Min.Ab 12

Die chinesische Studentin Lan ist angeklagt, den Verlagsbesitzer Berthold Jasper, mit dem sie auch eine Liebesbeziehung hatte, mit einer Armbrust erschossen zu haben. Wollte die Angeklagte den über 30 Jahre älteren Mann nur ausnehmen und musste er sterben, weil er eine Zahlung in Höhe von 300.000 Euro wieder rückgängig machen wollte?

SAT.1
