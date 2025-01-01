Richter Alexander Hold
Folge 1276: Die betrogene Jungfrau
45 Min.Ab 12
Falk Jentschel wird beschuldigt, seiner Freundin Lena Quant Schmuck im Wert von 20.000 Euro gestohlen und ihre Wohnung bei seinem Fluchtversuch in Brand gesetzt zu haben. Er behauptet, er würde das seiner an einer Feuerphobie leidenden großen Liebe niemals antun ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1