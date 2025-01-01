Richter Alexander Hold
Folge 1283: Honeymoon in Vegas
44 Min.Ab 12
Der Sportlehrer Uwe Lehners soll Tillmann Niederhoff, den Ex-Mann seiner Freundin Britta, überwältigt und in einen Keller gesperrt haben. Wollte er damit verhindern, dass Tillmann seine Pläne durchkreuzt, Britta in Las Vegas einen Antrag zu machen und sie auch gleich zu heiraten? Tillmann war gegen die Hochzeit seiner Ex-Frau mit Uwe, weil er von seiner Tochter erfahren hatte, dass Uwe sie schikaniert ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1