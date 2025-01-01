Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Überfall auf dem Rastplatz

SAT.1Staffel 7Folge 1286
46 Min.Ab 12

Daniel Bergheim soll seinen Chef Günther Grogler auf einem Rastplatz überfallen, angeschossen und ausgeraubt haben. War er sauer, weil Günther ihn als "Mädchen für alles" in seinem Club schuften ließ und Daniel vortäuschte, er würde die erhoffte große Karriere als Barkeeper machen?

SAT.1
