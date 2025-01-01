Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der gierige Stiefbruder

SAT.1Staffel 7Folge 1287
Der gierige Stiefbruder

46 Min.Ab 12

Der Fahrradhändler Marko Friesing wird beschuldigt, seinen Stiefbruder Robert in dessen Büro erschossen zu haben. Robert besaß ein großes Fahrradwerk und hatte in der Nähe von Markos kleinem Laden eine Filiale eröffnet, weshalb der Angeklagte um seine Existenz fürchten musste.

