Richter Alexander Hold
Folge 1287: Der gierige Stiefbruder
46 Min.Ab 12
Der Fahrradhändler Marko Friesing wird beschuldigt, seinen Stiefbruder Robert in dessen Büro erschossen zu haben. Robert besaß ein großes Fahrradwerk und hatte in der Nähe von Markos kleinem Laden eine Filiale eröffnet, weshalb der Angeklagte um seine Existenz fürchten musste.
