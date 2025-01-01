Die überstochene Tätowierung Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1288: Die überstochene Tätowierung Teil 1
44 Min.Ab 12
Matthias soll seinen Stiefvater Joachim nach einem Streit geschlagen und niedergestochen haben - das Opfer verblutete. Platzte Matthias aufgrund des ständigen Streits der Kragen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1