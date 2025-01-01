Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

2 Kilo Koks im Bauch

SAT.1Staffel 7Folge 1290
2 Kilo Koks im Bauch

2 Kilo Koks im BauchJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1290: 2 Kilo Koks im Bauch

45 Min.Ab 12

Der arbeitslose Erwin Poguntke wird beschuldigt, seinen Kollegen Manni Meinusch an einer Frittenbude verprügelt zu haben. Riss Erwin der Geduldsfaden, als Manni ihn wegen angeblicher Schwarzarbeit zu verpfeifen drohte, wenn er nicht die Finger von seiner Frau lasse? Oder ist der Angeklagte Opfer eines Komplotts und muss als Sündenbock herhalten?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen