Richter Alexander Hold
Folge 1292: David gegen Goliath
45 Min.Ab 12
Dietmar Kemms soll mit einem gestohlenen Lastwagen in die Fensterfront eines Supermarkts gefahren sein und dabei den Filialleiter Norbert Winkelmann schwer verletzt haben. Der Angeklagte musste wegen des neu entstandenen Supermarktes seine eigene Bäckerei aufgeben - wollte er sich deshalb an seinem ehemaligen Freund rächen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1