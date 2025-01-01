Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Knödel-König

SAT.1Staffel 7Folge 1294
Der Knödel-König

Der Knödel-KönigJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1294: Der Knödel-König

45 Min.Ab 12

Larissa Lorenz soll versucht haben, ihren Ehemann Klaus zu Tode zu hetzen. Um das Ganze wie einen Sportunfall aussehen zu lassen, soll sie ihn beim Nordic Walking mit einem Auto verfolgt und gehetzt haben. Angeblich wollte sie, dass ihr Ehemann eine erneute Herzattacke erleidet und stirbt. Wollte Larissa damit eine Scheidung verhindern, bei der sie leer ausgegangen wäre?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen