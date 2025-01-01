Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Ab 12

Der seit einem Unfall querschnittgelähmte Jonathan soll versucht haben, seinen Freund Lukas, der an einer Erdnussallergie leidet, zu töten. Er hat angeblich herausgefunden, dass ihn seine große Liebe Anna mit Lukas betrügt - daraufhin hat Jonathan Erdnüsse in Lukas' Chili con Carne gemischt ...

