Richter Alexander Hold
Folge 1296: Auf glühenden Kohlen
45 Min.Ab 12
Gabi Loderer wird beschuldigt, Sandy Hippe, die neue Freundin ihres Sohnes, mit dem Gesicht auf den glühenden Grill gestoßen zu haben. Sandy soll sich auf der Grillparty mit dem Ehemann der Angeklagten zwischen den Mülltonnen vergnügt haben ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1