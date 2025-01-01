Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1300
44 Min.Ab 12

Der suspendierte Polizist Stefan Kertmann soll den Drogenboss Lutz Lodrin getötet haben. Stefan konnte nie verwinden, dass der kriminelle Lutz seine Frau ermordet hatte, und musste deshalb in psychiatrische Behandlung. Als Lodrin erstochen aufgefunden wird, gerät Stefan unter Verdacht, denn auf die Brust des Toten war der Zeitungsartikel über Stefans tote Frau geheftet...

