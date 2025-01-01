Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 7Folge 1301
45 Min.Ab 12

Valentin soll einen Kiosk von Anita, der Freundin seines Vaters, überfallen haben. Ist der Angeklagte nach dem Tod seiner leiblichen Mutter so tief ins kriminelle Milieu abgerutscht, dass er nicht einmal vor einem Überfall innerhalb der Familie zurückschreckte, oder will ihm jemand die Tat in die Schuhe schieben, um ihn aus dem Weg schaffen?

SAT.1
