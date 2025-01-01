Richter Alexander Hold
Folge 1301: Der verlorene Sohn
45 Min.Ab 12
Valentin soll einen Kiosk von Anita, der Freundin seines Vaters, überfallen haben. Ist der Angeklagte nach dem Tod seiner leiblichen Mutter so tief ins kriminelle Milieu abgerutscht, dass er nicht einmal vor einem Überfall innerhalb der Familie zurückschreckte, oder will ihm jemand die Tat in die Schuhe schieben, um ihn aus dem Weg schaffen?
