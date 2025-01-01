Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Ab 12

Der Fliesenleger Sven soll seine Freundin Kerstin nach einem Streit aus dem Fenster eines Abbruchhauses geschubst haben. Hat er seine Freundin aus Eifersucht getötet? Hat sie sich bei dem Streit sogar von ihm getrennt? Doch laut Obduktionsbericht fehlt der Getöteten seit Jahren eine Fingerkuppe - die Hände von Svens Freundin sollen allerdings ganz normal gewesen sein. Wer also ist die Tote?

