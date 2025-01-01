Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Nachtclub Naschkätzchen

SAT.1Staffel 7Folge 1303
Nachtclub Naschkätzchen

Richter Alexander Hold

Folge 1303: Nachtclub Naschkätzchen

45 Min.Ab 12

Leo, Türsteher eines Bordells, ist angeklagt, die Prostituierte Danielle bei dem Versuch, ihr 20.000 Euro zu stehlen, so brutal umgestoßen zu haben, dass sie gegen einen eisernen Bettrahmen fiel und starb. Wurde er von Igor, dem Besitzer des Etablissements, zu dieser Tat angestiftet?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

