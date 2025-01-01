Richter Alexander Hold
Folge 1306: Kain und Abel
45 Min.Ab 12
Der Berufsschullehrer Jürgen Schleibinger soll den tödlichen Motorradunfall seines Bruders Benjamin verschuldet haben. Benjamin hatte angeblich herausgefunden, dass Jürgen Wertgegenstände der Familie unterschlagen hat, um sie zu verkaufen.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1