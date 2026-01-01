Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Jenseits vereint

SAT.1Staffel 7Folge 1307
Folge 1307: Im Jenseits vereint

45 Min.Ab 12

Hajo Schumann soll versucht haben, seine Schwägerin Rosalie mit einem Kissen zu ersticken. Die Anklage geht davon aus, dass Rosalie behauptete, Hajo habe seine querschnittsgelähmte Frau Annabell, also Rosalies Schwester, in den Tod getrieben. Fürchtete der Angeklagte, seine Schwägerin könnte das Testament anfechten und ihm sein Erbe streitig machen?

