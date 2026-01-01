Richter Alexander Hold
Folge 1307: Im Jenseits vereint
45 Min.Ab 12
Hajo Schumann soll versucht haben, seine Schwägerin Rosalie mit einem Kissen zu ersticken. Die Anklage geht davon aus, dass Rosalie behauptete, Hajo habe seine querschnittsgelähmte Frau Annabell, also Rosalies Schwester, in den Tod getrieben. Fürchtete der Angeklagte, seine Schwägerin könnte das Testament anfechten und ihm sein Erbe streitig machen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1