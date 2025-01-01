Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Lottes grüner Daumen

SAT.1Staffel 7Folge 1308
Lottes grüner Daumen

Lottes grüner DaumenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1308: Lottes grüner Daumen

46 Min.Ab 12

Der angeklagte Kioskmitarbeiter Falk Tross soll versucht haben, seine Chefin Lotte Eisenhauer zu erstechen. Im Gerangel soll sie gestürzt sein und sich dabei das Genick gebrochen haben. Offenbar wollte Falk die rüstige 72-Jährige dazu zwingen, ihm ihren Kiosk schon vor ihrem Tod zu vererben. Hatten die beiden wirklich einen Streit, bei dem Lotte ihm mit Enterbung gedroht hat, oder hütete sie noch ein ganz anderes Geheimnis?

