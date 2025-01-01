Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Schüler Dominik

SAT.1Staffel 7Folge 1309
Schüler Dominik

Schüler DominikJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1309: Schüler Dominik

45 Min.Ab 12

Der Schüler Dominik Schüppel soll die Tankstellen-Aushilfe Nadine Brauneck niedergeschlagen haben bei dem Versuch, eine "Schatzkarte" zu stehlen. Auf der Karte soll der Fundort der Beute aus einem Raubüberfall, den Nadines Freund verübt hatte, eingezeichnet sein. Wollte sich der Junge das Geld aus dem damaligen Überfall unter allen Umständen unter den Nagel reißen, um damit seinen Lebenstraum, eine Pilotenausbildung in den USA, zu finanzieren?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen