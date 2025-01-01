Richter Alexander Hold
Folge 1309: Schüler Dominik
45 Min.Ab 12
Der Schüler Dominik Schüppel soll die Tankstellen-Aushilfe Nadine Brauneck niedergeschlagen haben bei dem Versuch, eine "Schatzkarte" zu stehlen. Auf der Karte soll der Fundort der Beute aus einem Raubüberfall, den Nadines Freund verübt hatte, eingezeichnet sein. Wollte sich der Junge das Geld aus dem damaligen Überfall unter allen Umständen unter den Nagel reißen, um damit seinen Lebenstraum, eine Pilotenausbildung in den USA, zu finanzieren?
