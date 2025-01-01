Richter Alexander Hold
Folge 1312: Der Surflehrer
45 Min.Ab 12
Betti ist angeklagt, in ihrem Cluburlaub auf Fuerteventura den Surflehrer Chris mit einem Surfmast niedergeschlagen zu haben. Wollte sie sich für seine demütigenden Sprüche, die er über ihr Äußeres losgelassen hat, rächen? Oder wurde der Casanova Opfer seiner Vielweiberei, da jede der von ihm ausgenutzten Frauen ein Motiv hätte?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1