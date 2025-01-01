Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Surflehrer

SAT.1Staffel 7Folge 1312
Der Surflehrer

Der SurflehrerJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1312: Der Surflehrer

45 Min.Ab 12

Betti ist angeklagt, in ihrem Cluburlaub auf Fuerteventura den Surflehrer Chris mit einem Surfmast niedergeschlagen zu haben. Wollte sie sich für seine demütigenden Sprüche, die er über ihr Äußeres losgelassen hat, rächen? Oder wurde der Casanova Opfer seiner Vielweiberei, da jede der von ihm ausgenutzten Frauen ein Motiv hätte?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen