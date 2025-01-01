Richter Alexander Hold
Folge 1313: Reise in den Tod
46 Min.Ab 12
Der Taxifahrer Achim wird beschuldigt, die junge Thailänderin Phannipha ermordet zu haben. Die Frau hatte am Flughafen vergeblich auf ihren über 30 Jahre älteren Verlobten gewartet, der sie aber aus ungeklärten Gründen nicht abholte. Dann stieg sie ins Taxi ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1