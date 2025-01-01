Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der verlogene Baron

SAT.1Staffel 7Folge 1314
Der verlogene Baron

Der verlogene BaronJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1314: Der verlogene Baron

45 Min.Ab 12

Die 14-jährige Angeklagte soll die Schuld am Reitunfall ihres verhassten Stiefvaters Tassilo haben. Wollte sie ihm damit heimzahlen, dass er ihrer Mutter erzählt hat, dass sie Haschisch in ihrem Zimmer versteckt? Sie beteuert, dass ihr Stiefvater ihr die Drogen untergeschoben hat, weil sie seiner Affäre auf die Schliche gekommen ist.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen