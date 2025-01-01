Richter Alexander Hold
Folge 1316: Der Kaufhausmörder
45 Min.Ab 12
Der Nachtwächter Marlon Reichel soll seinen Chef Lennard Mayhofer erschlagen haben, als ihn dieser dabei erwischte, wie er Uhren aus der Juwelierabteilung stahl. Obwohl er von der Geliebten des Opfers auf frischer Tat ertappt wurde, streitet Marlon den Mord ab. War Lennard tatsächlich schon tot, als ihn Marlon fand?
