Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Kaufhausmörder

SAT.1Staffel 7Folge 1316
Der Kaufhausmörder

Der KaufhausmörderJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1316: Der Kaufhausmörder

45 Min.Ab 12

Der Nachtwächter Marlon Reichel soll seinen Chef Lennard Mayhofer erschlagen haben, als ihn dieser dabei erwischte, wie er Uhren aus der Juwelierabteilung stahl. Obwohl er von der Geliebten des Opfers auf frischer Tat ertappt wurde, streitet Marlon den Mord ab. War Lennard tatsächlich schon tot, als ihn Marlon fand?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen