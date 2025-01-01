Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die (Un-)Geliebte

SAT.1Staffel 7Folge 1320
Die (Un-)Geliebte

Richter Alexander Hold

Folge 1320: Die (Un-)Geliebte

45 Min.Ab 12

Der angesehene Arzt Ralph Adam soll seine Geliebte Linda Zobl, die ein Kind von ihm erwartete, erschlagen haben. Hatte sie ihn bedrängt, sich scheiden zu lassen? Wollte der Angeklagte die für ihn belanglose Affäre mit der Tat vertuschen? Zu den Verdächtigen zählen allerdings auch Ralphs Frau und Lindas Verlobter...

