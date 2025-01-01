Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Mord im Gewächshaus

SAT.1Staffel 7Folge 1323
Mord im Gewächshaus

Richter Alexander Hold

Folge 1323: Mord im Gewächshaus

46 Min.Ab 12

Der Gärtnerlehrling Tobias Wantoch soll seine ehemalige Geliebte Nadja Gläske umgebracht haben. Hat Nadja ihn mit ihrem Wissen um seine kleinkriminellen Machenschaften erpresst, als er die Affäre mit ihr beenden wollte? Erschlug er sie dann kaltblütig im Streit, in der Hoffnung, seine neue Beziehung und seine Zukunft zu retten?

