Richter Alexander Hold
Folge 1327: Der geprügelte Gefängnisaufseher
45 Min.Ab 12
Der Ex-Strafgefangene Bernd Streibel soll dem Justizvollzugsbeamten Michael Rheingold aufgelauert und ihn mit einer Eisenstange verprügelt haben. Wollte er sich nach seiner Entlassung an ihm rächen, weil ihm Michael die Freundin ausgespannt hatte?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1