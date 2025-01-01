Richter Alexander Hold
Folge 1332: Mein Daddy. der Zuhälter
45 Min.Ab 12
Dennis soll seinen Vater Jupp in einem Wutanfall mit heißem Wasser übergossen haben. Jupp hatte in seinem Bordell eine Feier für Dennis organisiert und auch Sophia, die konservative Ex-Flamme seines Sohnes, eingeladen. Die beiden hatten sich wieder angenähert, doch dank Jupps Einladung zur Puff-Feier brach Sophia sofort wieder den Kontakt zu Daniel ab ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1