Mein Daddy. der Zuhälter

SAT.1Staffel 7Folge 1332
Folge 1332: Mein Daddy. der Zuhälter

45 Min.Ab 12

Dennis soll seinen Vater Jupp in einem Wutanfall mit heißem Wasser übergossen haben. Jupp hatte in seinem Bordell eine Feier für Dennis organisiert und auch Sophia, die konservative Ex-Flamme seines Sohnes, eingeladen. Die beiden hatten sich wieder angenähert, doch dank Jupps Einladung zur Puff-Feier brach Sophia sofort wieder den Kontakt zu Daniel ab ...

