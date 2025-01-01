Richter Alexander Hold
Folge 1334: Mord vor 10 Jahren
45 Min.Ab 12
Philipp Reiter soll vor zehn Jahren das belgische Au Pair Mädchen seiner Familie erdrosselt haben, weil sie seine Liebe nicht erwiderte. Aber war er in der Tatnacht überhaupt in dem Park am Springbrunnen, in dem das Opfer ermordet aufgefunden wurde? Und warum macht sein Onkel erst nach so langer Zeit seine belastende Aussage?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1